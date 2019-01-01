أحد الحسم – باريس سان وجيرمان ويوفنتوس على موعد مع الألقاب

بداية السيطرة المحلية تبدأ من الأحد المقبل

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سيكون الأسبوع المقبل، حاسمًا بشكل كبير في تحديد هوية بطل الدوري الفرنسي والإيطالي في الموسم الجاري، بعد منافسة صورية.

باريس سان جيرمان يقترب أكثر من ذي قبل من حسم لقب الدوري الفرنسي، فيما يستعد يوفنتوس للاقتراب أكثر من لقب الدوري الإيطالي الثامن توالياً، قبل التركيز أوروبياً.

وسيلتقي يوفنتوس مع ميلان في ملعب يوفنتوس ستيديوم، فإذا فاز سينتظر سقوط نابولي أمام جنوى.

ليصبح الفارق حينها 21 نقطة، مع تبقى 7 جولات، لتُرجح المواجهات المباشرة كفة السيدة العجوز.

وفي فرنسا، سيكون باريس سان جيرمان على موعد مع لقب الدوري الفرنسي الثاني على التوالي، إذا فشل ليل في الفوز على ريمس، يوم السبت.

بينما سيكون فوز باريس على ستراسبورج مساء الأحد، بمثابة تتويج رسمي بلقب الليج 1.

ويشتعل الصراع في الدوري الألماني، بلقاء الكلاسيكير بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، بينما تعد مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني حاسمة لتحديد شكل الصراع.