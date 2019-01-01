أحداد يخطف فوزًا صعبًا للزمالك أمام بترو أتلتيكو ويجدد آماله في الكونفدرالية

الزمالك يحقق فوز تجديد الآمال بالكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الزمالك فوزًا هامًا على بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأٍ الكونفدرالية والتي أقيمت في لواندا.

وجدد الزمالك آماله في الصعود للدور الثاني في الكونفدرالية، بعد تحقيق الفوز بصعوبة على بطل أنجولا بهدف حميد أحداد.

وأحرز الهدف الأول للزمالك، مهاجمه حميد أحداد، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول بعد عرضية رائعة من أحمد السيد "زيزو"، نجح المهاجم المغربي في الوصول للكرة قبل المدافع.

وحاول الفريق الأنجولي في إحراز هدف التعادل، في أحداث الشوط الأول ولكن تصدت لها دفاعات الزمالك وحارسه محمود عبدالرحيم جنش.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بعد إنقاذ لجنش لمرمى الزمالك بكرة خطيرة من رأسية إثر ضربة ركنية للفريق الأنجولي كاد أن يتعادل بها.

وتعرض أحمد زيزو جناح الزمالك للإصابة على مستوى العضلة الخلفية ليدخل بدلًا منه إبراهيم حسن لتجديد دماء الخط الهجومي للأبيض.

ودفع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بالمهاجم عمر السعيد، على حساب المغربي خالد بو طيب بسبب القوة البدنية للاعبين وتعرضهم للإجهاد بسبب الحالة الجوية والرطوبة.

وسيطر الزمالك على مجريات اللعب، وحاول التصدي لهجمات بترو أتلتيكو من ناحية المهاجم البرازيلي توني في جبهة عبدالله جمعة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد بترو أتلتيكو عند 4 نقاط.