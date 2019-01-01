بعد أحداث إنجلترا .. رئيس اليويفا يعد بالقضاء على مرض العنصرية

رئيس اليويفا يدين الاعتداء العنصري على منتخب إنجلترا

أدان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، الأحداث المؤسفة التي تابعها عالم كرة القدم مساء أمس الإثنين، بتعرض المنتخب الإنجليزي لأبشع أنواع العنصرية من قبل مشجعي المنتخب البلغاري، في المباراة التي حسمها الأسود الثلاثية بسداسية كاسحة ضمن التصفيات المؤهلة لليورو.

ونشر موقع اليويفا الرسمي بيانًا على لسان الرئيس، جاء فيه "منذ زمن ليس ببعيد، عندما اعتقدت عائلة كرة القدم أن آفة العنصرية أصبحت للنسيان، علمنا أنه في آخر عامين أن هذا التفكير يمكن اعتباره مقبولاً إلى حد ما، حيث شهدت القارة بعض السلوكيات غير المقبولة لاعتقاد البعض بأن تجمعات كرة القدم مكانًا مناسبًا للتعبير عن آرائهم المروعة".

وأضاف "بالتعاون مع شبكة كرة القدم ضد العنصرية، وضعنا بروتوكول من ثلاث مراحل لتحديد ومعالجة السلوك العنصري خلال الألعاب، وتعد عقوبات الاتحاد الأوروبي من أشد العقوبات على الأندية والاتحادات التي يظهر فيها أنصارهم أي نوع من أنواع العنصرية".

🗣 بوفون عن نيمار: "أتحدث معه دائمًا، قلت له كيف بلغت الـ26 دون أن تفوز بالكرة الذهبية حتى الآن!"



"كان يجب أن يفوز بها حتى مع وجود ميسي ورونالدو، لا يجب أن ينتظر اعتزالهما، لأنه بنفس قوتهما!"



تتفق/تختلف؟ 👀 pic.twitter.com/P6fGijzIii — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 15, 2019

وتابع "الحد الأدنى للعقوبة إغلاق أجزاء من الملاعب، وهي خطوة تكبد أصحاب الأرض مئات الآلاف من العائدات المفقودة، وتوصف بوصمة عار على مؤيديهم، كما تعاقب مؤسسة يويفا أي لاعب لمدة 10 سنوات بسبب السلوك العنصري، وهذا أشد مستويات العقوبة في اللعبة، والحق الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزمًا ببذل قصارى جهده للقضاء على هذا المرض من ملاعب كرة القدم".