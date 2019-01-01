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أجيري يلغي مران منتخب مصر في نيجيريا

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منتخب مصر
بعد التعادل مع النيجر في أجواء حارة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، إلغاء تدريبات الفراعنة في نيجيريا اليوم الأحد، خوفًا من تعرض لاعبيه للإرهاق.

منتخب مصر توجه نحو نيجيريا، استعدادًا لمواجهة النسور النيجرية مساء يوم الثلاثاء المقبل وديًا، استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2019.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن أجيري قرر إلغاء مران الفراعنة لإراحة اللاعبين بعد لقاء النيجر أمس.

وتأخرت الطائرة التي نقلت منتخب مصر إلى نيجيريا من النيجر لمدة ساعتين، لتجبر الجهاز الفني على إلغاء التدريبات.

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ومن المقرر أن يعود لاعبي المنتخب المصري للتدريبات من جديد غدٍ الأثنين، استعدادًا للقاء نيجيريا يوم الثلاثاء.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع النيجر على أرض الأخير بهدف لمثله، بالجولة الختامية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

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