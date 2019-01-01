أجيري يضع قميص جنش على دكة البدلاء

لفتة دعم لحارس مصر والزمالك..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

في لفتة طيبة، وضع خافيير أجيري مدرب منتخب مصر قميص محمود جنش حارس مرمى المنتخب المصري على دكة البدلاء في مباراة أوغندا.

وكان جنش قد أصيب خلال مران المنتخب، ليتبين تضرره بقطع في وتر أكيليس، ما يعني غيابه عن بقية البطولة والموسم المحلي المصري.

ويلعب المنتخب المصري ضد نظيره الأوغندي في ختام دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.

المباراة جارية بتقدم المنتخب المصري بهدفين دون رد، ما يضعه على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

يذكر أن منتخب الفراعنة على زيمبابوي بهدف نظيف، ثم الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل.