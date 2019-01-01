أجيري يستقر على ضم أصحاب الخبرة ويستبعد لاعب الداخلية في أمم إفريقيا

أجيري يعتكف على اختيارات قائمة كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن المكسيكي خافيير أجيري بدأ تكوين قائمة منتخب مصر استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية.

وتقام البطولة في الفترة ما بين 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، حول اختيارات أجيري لقائمة منتخب مصر، قد تشهد ضم أصحاب القمة مرة أخرى على رأسهم عبدالله السعيد.

وأشارت التقارير أن أجيري استقر على عدم استدعاء إسلام جابر لاعب الداخلية، والذي تواجد في المعسكرات الماضية مع المدرب المكسيكي.

وجاء قرار أجيري رغم إعجابه بقدرات اللاعب، إلا أنه مازال صغير السن وليس لديه خبرات كافية من الناحية الدولية للانضمام في بطولة الأمم.

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ويأتي المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى في البطولة بالإضافة إلى أوعندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.