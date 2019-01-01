أجيري يستعد لتحديد وديات الفراعنة ومقر إقامتهم في الكان

البطولة تنطلق منتصف العام الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، قرار خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بتحديد الفندق الخاص بالفراعنة في كأس الأمم.

وطرحت اللجنة المنظمة للبطولة على الاتحاد المصري 3 فنادق بالقاهرة لإقامة منتخب مصر في أحدهم أثناء أحداث البطولة التي ستقام منتصف العام الجاري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن أجيري سيحسم أمر فندق الإقامة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث ستقام مباريات الفراعنة على أرضية استاد القاهرة.

وأشارت التقارير أن أجيري قرر خوض 3 مباريات ودية فقط قبل منافسات البطولة التي ستقام على أرض الفراعنة حتى لا يتعرض اللاعبين للإجهاد.

ويعمل الجهاز الفني في الوقت الحالي على تحديد بعض المدارس التي سيختار منها أجيري منافسين الفراعنة خلال مرحلة الاستعدادات.

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وتجرى قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في مصر، تحت سفح الأهرامات يوم الجمعة المقبلة 12 أبريل الجاري بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.