أجيري يرى أن مجموعة مصر من الأسهل بكأس أفريقيا

الكونغو وأوغندا وزيمبابوي رفقة الفراعنة في المجموعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، التقليل من حجم المجموعة التي وقع بها الفراعنة بكأس أمم أفريقيا 2019، مؤكدًا أن لا يوجد ما يسمى مجموعة سهلة.

قرعة البطولة الأفريقية أجريت أول أمس الجمعة، تحت سفح الأهرامات، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى رفقة الكونغو وأوغندا وزيمبابوي.

أجيري يستعد لتحديد وديات الفراعنة ومقر إقامتهم في الكان

وقال إيهاب لهيطة؛ مدير المنتخب، خلال تصريحاته عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أجيري يرى أنه ليس هناك فريق سهل وآخر صعب، خلال حديثه معنا أوضح أنه قد تكون هناك مجموعة أسهل من الآخرين، لكن كون الجميع تأهل للمنافسة على اللقب بمجهوده، فعلينا أن نحترم كل الفرق، لأن كرة القدم تغيرت".

وأضاف: "مدرب المنتخب كذلك أكد أن مجموعتنا هي من ضمن الأسهل، لكنها ليست سهلة كما يردد البعض، ومن يرغب في الوصول للنهائيات عليه ألا ينظر إلى حسابات الفرق على الورق".

وحول استعدادات الفريق للبطولة، أوضح مدير المنتخب: "سيتم عقد اجتماع مع هاني أبو ريدة؛ رئيس اتحاد الكرة، الأسبوع المقبل، للاتفاق حول الوديات التي سنخوضها، لكن حتى الآن قرر أجيري خوض معسكر داخلي بمصر، كون البطولة مقامة على أرضنا فلا داعٍ للمعسكرات الخارجية".

وتابع: "سنخوض مباراتين وديتين، قد تكون مع المنتخبات التي ستصل مبكرًا إلى مصر، لكن المؤكد أنها ستكون وديات أفريقية، وسنرسل القائمة قبل عشرة أيام من انطلاق البطولة".

يذكر أن الفراعنة يستهلوا مشوارهم في البطولة بملاقاة زيمبابوي في 21 من يونيو المقبل.