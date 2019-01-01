أجيري يرفض مواجهة الأرجنتين في مارس

منتخب مصر يستعد لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرضه ووسط جماهيره

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رفض المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، مواجهة الأرجنتين وديًا خلال شهر مارس المقبل، متمسكًا بمواجهة نيجيريا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد اتفق مع نظيره النيجيري على خوض مباراة ودية في مارس المقبل، بنيجيريا يوم 26 من الشهر القادم.

منتخب مصر سيختتم مواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهة النيجر يوم 22 مارس المقبل، بعد أن ضمن الصعود للبطولة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن أجيري رفض فكرة مواجهة الأرجنتين بسبب رغبته في خوض المباراة أمام منتخب إفريقي قوي.

ويستعد المنتخب المصري لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرضه ووسط جماهيره، في منتصف العام الجاري، بعد الفوز بحق التنظيم رسميًا.

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وحصلت مصر على حق تنظيم كأس الأمم الإفريقية على حساب جنوب إفريقيا بـ16 صوتًا مقابل صوتًا واحدًا، بعد سحبها من الكاميرون بسبب عدم الجاهزية.