أجيري ولهيطة يحضران مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية بالأهرامات

القرعة ستقام تحت سفح الأهرامات 12 أبريل الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن الحضور من جانب المنتخب المصري قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر لها الشهر الجاري.

وتقام القرعة يوم 12 أبريل الجاري، تحت سفح الأهرامات، بحضور مندوبي المنتخبات المشاركة وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن كلًا من إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري، والمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني سيحضران مراسم القرعة.

وأضافت التقارير أن جياني إنفانتينو أكد حضوره حفل القرعة الذي سيقام في أهم معالم مصر الأثرية من أيام الفراعنة لقب المنتخب المصري.

ويحضر أيضًا مراسم القرعة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبعض أساطير القارة السمراء على مر العصور ليكون حدث عالمي.

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وتقام البطولة في مصر منتصف العالم الجاري، بعد أن حصلت على حق تنظيم هذه النسخة بعد سحبها من الكاميرون مؤخرًا بسبب عدم جاهزيتها.