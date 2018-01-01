أجيري يبلغ اتحاد الكرة بموعد عودته من إسبانيا

منتخب مصر يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية في العام المقبل

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، موعد عودته مرة أخرى، بعد انتهاء إجازته الحالية في إسبانيا.

وتولى أجيري القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا لهيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني، حيث نجح المكسيكي بالصعود إلى كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأخطر أجيري مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بالعودة يوم 5 يناير المقبل، بعد قضاء إجازة الكريسماس في إسبانيا. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأيضًا غادر الجهاز المعاون لخافيير أجيري، في قيادة منتخب مصر، إلى بلادهم على أن يعودوا في نفس موعد عودة أجيري.

ويدخل منتخب مصر معسكر في مارس المقبل، استعدادًا لمواجهة النيجر في الجولة النهائية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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ويواجه الفراعنة، نظيرهم منتخب نيجريا، وديًا، في معسكر مارس استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي من المحتمل أن تنظمها مصر.