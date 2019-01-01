أجيري : مصر لا تُعاني هجوميًا وتدربنا على ركلات الجزاء قبل مواجهة جنوب إفريقيا

المنتخب المصري يخوض مساء اليوم المران الأخير له قبل خوض مباراة جنوب إفريقيا مسا الغد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شدد المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على صعوبة مباراة جنوب إفريقيا التي تجمع المنتخب في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا.

مصر التي تأهلت أول المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط ستواجه جنوب إفريقيا غدًا السبت على استاد القاهرة الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال أجيري : "ستكون صعبة للغاية وليست سهلة كما يردد البعض، والمنافس يمتلك العديد من العناصر الجيد".

المدرب المكسيكي واصل حديثه عن جنوب إفريقيا قائلاً : "الفريق المنافس من الفرق المنظمة ويمتلك عناصر جيدة خاصة في خط الدفاع، ولكن المباراة لابد أن تنتهي بفائز واحد وسنقاتل للتأهل لدور الـ8، كما نجهز لاعبينا نفسيا أيضا".

أجيري لا يري أزمة هجومية رغم الانتقادات 👀 pic.twitter.com/DvmiAGA50M — جول مصر (@goaleg) July 5, 2019

وأوضح، أن الضغوط التي يواجهها اللاعبون أمر طبيعي، خاصة وأن البطولة تقام في مصر ومطالبون بتحقيق اللقب، مشيرا إلى أن خلال التدريبات يخصص فقرة بشكل يومي لركلات الترجيح.

وردًا على وجود أزمة في الخط الأمامي للفريق قال : " لا نواجه أزمة في الهجوم كما يردد البعض والدليل أن المنتخب سجل 5 أهداف في 3 مباريات وهذا جيد في كرة القدم، كما انه لا يمكن ان نحقق الفوز بخمسة أهداف في كل مباراة".

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وأنهى أجيري حديثه حول التدرب على ركلات الجزاء وقال :"نتدرب يوميًا علي ضربات الترجيح خلال تدريبات الفراعنة".

يُذكر أن المنتخب المصري يخوض مساء اليوم المران الأخير له قبل خوض مباراة جنوب إفريقيا مسا الغد.