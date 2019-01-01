أجيري: متحمس لتجربة ليجانيس رغم صعوبتها وأشتاق لإسبانيا

أبرز تصريحات مدرب منتخب مصر السابق خافيير أجيري بخصوص تجربته الجديدة

قال خافيير أجيري المدير الفني الجديد لنادي ليجانيس إنه متحمس بشكل كبير للتجربة والعودة إلى التدريب في الدوري الإسباني رغم صعوبة المرحلة.

وأعلن نادي ليجانيس تعاقده مع المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر لمنصب مدرب الفريق.

وجاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل يومين وأكد من خلاله أن تقديم المدير الفني الجديد سيكون مساء أول أمس الأحد.

وحول ذلك، قال خافيير أجيري إنه مشتاق للعودة إلى أجواء الدوري الإسباني من جديد بعدما غاب عنها لسنوات بعد تجربته مع إسبانيول.

وأضاف: "متحمس لهذه المرحلة وأطمح لتقديم أشياء كثيرة، أعلم صعوبة الموقف ولكنني واثق في قدرة الفريق على استعادة التوازن ومتحمس لخوض التجربة"

وتابع: "أنا مؤمن بالعودة، ولكن الأمور تتعلق بغرفة الملابس الآن، إذا كان الجميع هناك يؤمن بالعودة فإن الفريق يسيتطيع خوض التحدي"

رسميًا - مدرب مصر السابق يعود للتدريب في الدوري الإسباني

وكانت إدارة النادي الإسباني قد أقالت المدرب السابق المؤقت، بعد فوزه في مباراة وهزيمته في اثنين منذ توليه المهمة بشكل مؤقت بدلاً من بيليجرينو.