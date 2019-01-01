أجيري عن الضغوطات: تدريب مصر مهمة مميزة

المكسيكي يوضح سبب عن استدعاء محمد صلاح في المعسكر الحالي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يعلم حجم المسؤولية الملقاه على عاتقه بشأن تدريب الفراعنة، واصفًا إياها بالمهمة المميزة.

المكسيكي تولى المسؤولية الفنية لمصر عقب نهاية كأس العالم روسيا 2018، خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر، ونجح في قيادتها للتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال أجيري، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، ردًا عن مدى شعوره بالضغط لتولي المسؤولية في الوقت الذي تستضيف به مصر البطولة الأفريقية: "تدريب الفراعنة مهمة مميزة، لما لمصر من تاريخ كبير في الكرة الأفريقية، وأعي تمامًا الاهتمام الكبير من الجميع بهذه البطولة، لذلك أسعى لإعداد فريق قادر على المنافسة القوية على اللقب".

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وبسؤاله عن عدم استدعاء محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، خلال المعسكر الحالي، أوضح: "أرغب في ضم لاعبين جدد للمنتخب ومتابعتهم عن قرب، لذلك استبعدت صلاح".

يذكر أن المنتخب المصري واجه النيجر أول أمس السبت، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

ومن المقرر أن يلاقي الفراعنة غدًا الثلاثاء، منتخب نيجيريا وديًا، في ختام معسكره.

تستضيف مصر كأس أفريقيا في 21 من يونيو المقبل وحتى 19 من يوليو، بعد سحب التنظيم من الكاميرون.