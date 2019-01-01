أجويرو يواصل هيمنته على أرقام سبت البريميرليج

سيرخيو أجويرو يواصل التألق وتسجيل الأهداف وصناعتها مع مانشستر سيتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

استقبل فولهام هدفين في أول نصف ساعة أمام مانشستر سيتي، وذلك بأقدام بيرناردو سيلفا والمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

ويستضيف فولهام نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسريعًا نجح مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الأول بأقدام بيرناردو سيلفا من صناعة سيرخيو أجويرو، قبل أن يسجل أجويرو بنفسه الهدف الثاني.

— OptaJoe (@OptaJoe) ٣٠ مارس ٢٠١٩

وبالهدف الذي سجله بيرناردو سيلفا، والذي صنعه له أجويرو، وصل أجويرو إلى الهدف رقم رقم 7 على مستوى الصناعة خلال الموسم الحالي.

وسجل أجويرو هدف المباراة الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف التي سجلها هذا الموسم إلى 19 هدفًا، ليصل مجموع أهدافه بين التسجيل والصناعة إلى 26 هدفًا كأكثر مساهم في الأهداف هذا الموسم في البريميرليج.

ومنذ 2011 أصبح سيرخيو أجويرو أكثر لاعب يسجل في مرمى الأندية الصاعدة حديثًا في البريميرليج، حيث سجل في مرماهم 29 هدفًا في 36 مباراة.

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يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل فولهام المركز الأخير على سلم الترتيب.