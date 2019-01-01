أجويرو يعترف: البقاء في مانشستر سيتي كان صعبًا بسبب جوارديولا

أجويرو يكشف صعوبة التعامل مع بيب جوارديولا ومتطلباته في مانشستر سيتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اعترف المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو أن البقاء في صفوف مانشستر سيتي كان صعبًا بسبب المتطلبات التي أرادها المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وكان جوارديولا قد اختلف مع أجويرو في بداية مسيرته مع مانشستر سيتي بسبب الأدوار المركبة التي رفضها المهاجم الأرجنتيني في البداية ولم يُجدها.

ولكن مع الوقت، أثبت أجويرو كفاءته وعاد ليصبح الرجل الأول لمانشستر سيتي في خط الهجوم، في رهان خسره المدرب الإسباني ولم يجد حرجًا في ذلك.

وحول هذا، قال سيرخيو أجويرو إن تنفيذ متطلبات جوارديولا والالتزام بما يريده لم يكن سهلًا، وبناء عليه فإن البقاء ضمن صفوف الفريق في عهده لم يكن سهلًا على الإطلاق.

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وأضاف: "الاعتياد على أدوار جديدة بالنسبة للمهاجم تحتاج إلى بعض الوقت، خاصة إذا مرت سنوات عديدة من مسيرتك واعتدت على طريقة معينة"

وتابع: "جوارديولا مدرب مختلف عن البقية، لديه الكثير من الأفكار في كرة القدم ويجب على كل اللاعبين الذين يلعبون تحت قيادته التعلم منه"

وأردف: "في الوقت الحالي أصبحت أقوم بكل ما يريده بيب، وأصبح يثق في قدراتي وانتهت الخلافات بيننا، ولكن أكرر أن الوصول إلى تلك المرحلة لم يكن سهلًا على الإطلاق"

يذكر أن بيب جوارديولا قد أعطى للمهاجم البرازيلي الشاب جابرييل جيسوس أدوارًا أساسية في موسم 2017 على حساب الهداف التاريخي للفريق سيرخيو أجويرو.