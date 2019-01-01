أجويرو يحذر مانشستر سيتي من سيناريو يونايتد وباريس

المهاجم الأرجنتيني يدعو فريقه للحذر قبل اللعب أمام شالكة

حذر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، فريقه من أي مفاجأة صادمة في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد نجح في انتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية من البطولة، بعد انتصار دراماتيكي على باريس سان جيرمان 3/1.

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أيضاً أياكس أمستردام أقصى ريال مدريد، بتحويل خسارته على ملعبه في الذهاب، بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

سيتي فاز على نظيره الألماني شالكة 3/2 في عقر داره، قبل استضافته الأسبوع القادم على ملعب الاتحاد.

أجويرو حذر فريقه من التهاون قائلاً:"بالنظر إلى النتائج الأخيرة يجب علينا الحذر وعدم الاستهتار".

وأضاف:"شاهدنا العديد من الأشياء الغريبة هذا الأسبوع، وهذا يساعدنا على التركيز أمام شالكة، نتيجة غير متوقعة مثلما حدث مع باريس ومانشستر يونايتد جرس إنذار مناسب لنا".

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وتابع الأرجنتيني:"دوري الأبطال بطولة غير سهلة بها العديد من الفرق القوية ولا يوجد أي مجال لتعويض الأخطاء مثل البريميرليج".

وتأتي تصريحات أجويرو بعد فوزه بجائزة لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي، بعد تألقه بشكل لافت ومساعدته سيتي على استعادة صدارة المسابقة من ليفربول.