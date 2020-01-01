أجويرو يجبر مانشستر سيتي على ترك خيمينيز ومتابعة زميله بولفرهامبتون

مانشستر سيتي يصرف النظر على ضم راؤول خيمينيز من صفوف ولفرهامبتون ويضع تركيزه على زميله ديوجو جوتا.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن اهتمام نادي مانشستر سيتي بالحصول على خدمات اللاعب ديوجو جوتا نجم فريق ولفرهامبتون.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" المقربة من النادي، والتي أكدت أن اللاعب أصبح ضمن أهداف مانشستر سيتي للصيف القادم.

ويعد جوتا من العناصر الأساسية في صفوف فريق ولفرهامتبون وواحد من النجوم الذين ساهموا في الطفرة التي حدثت في الفريق خلال الأشهر الماضية.

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وكان مانشستر سيتي مهتم بالحصول على خدمات زميله المكسيكي راؤول خيمينيز الذي يقدم مستويات مذهلة في هجوم الفريق.

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وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي لن يبقي على اهتمام بخيمينيز طالما تواجد الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخاض جوتا 37 مباراة رفقة فريق ولفرهامبتون هذا الموسم في كل البطولات سجل خلالهم 15 هدفًا وصنع ستة في حوالي 2500 دقيقة خاضهم.

جدير بالذكر أن عدة عناصر من مانشستر سيتي قد أشادوا بخيمينيز من قبل على رأسهم الألماني إلكاي جوندوان لاعب وسط ملعب السيتيزنز.