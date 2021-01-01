أجويرو ولابورت يظهران في GTA .. وماذا عن هالاند؟

واحدة من أشهر الألعاب التفاعلية

أعلن إيباي لانوس المسؤول عن صناعة محتوى لعبة "GTA" عن النسخة الجديدة الصادرة بعنوان "ماربيلا فايس" بتواجد مجموعة من نجوم كرة القدم.

اللعبة الجديدة سيتواجد بها 150 شخصًا بهدف لعب الأدوار المختلفة، ومن المقرر ظهور بعض اللاعبين المعروفين.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن ظهور النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو كضيف في اللعبة، باعتباره أحد الوجوه المألوفة بموقع "تويتش" التي يتم تداول عليه بعض الألعاب التفاعلية.

ويأتي ذلك بسبب العلاقة القوية التي تجمعه بإيباي لانوس، ولكن لن يصبح الوحيد، فمن المقرر استغلال شهرة بعض النجوم الآخرين كذلك.

وظهرت أيضًا بطاقة لكل من إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، وبورخا إجليسياس لاعب ريال بيتيس الإسباني.

ARGENTINAAA CARAJOOOO, viene con Laporte a repartir clase! Y no viene solo⚽️⚽️



Marbella te espera, BUENO VAMO A JUGAR.



Llega @aguerosergiokun (090/150) #MarbellaVice🌴 pic.twitter.com/8lxXnQTD5I — Marbella Vice (@MarbellaVice) March 30, 2021

وقام مصمم اللعبة بمداعبة إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند بنشر بطاقة له، لكن لا يبدو أنه سيكون من المشاركين.

No tengo ni idea de cómo estoy anunciando esto pero... aquí les va. INVITADO ESPECIAL. ⚽️



Marbella te espera, NAH, DE LOCOS



Llega @ErlingHaaland (900/150) #MarbellaVice🌴 pic.twitter.com/TVJhzWOteA — Marbella Vice (@MarbellaVice) March 28, 2021

ومن غير المعروف الآن هل سيمتلك نجوم الكرة الوقت الكافي من أجل التفاعل وممارسة هذه اللعبة التفاعلية أم لا في الوقت الحالي.