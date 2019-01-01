أجويرو عن هدف اليد: اعتقدت أنني سجلته بصدري

أجويرو يتحدث عن هدف اليد وعن فوز مانشستر سيتي على آرسنال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم مباراة مانشستر سيتي وأرسنال سيرخيو أجويرو إنه سعيد جدًا بالانتصار الذي حققه فريقه والذي أعاد الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بالمنافسة.

وكان مانشستر سيتي قد حقق انتصارًا هامًا على غريمه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج.

وسجل سيرخيو أجويرو ثلاثة أهداف ليواصل قيادته مانشستر سيتي نحو الانتصارات في المباريات الصعبة، ولكن الهاتريك تخلله هدف باليد على طريقة مارادونا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ فبراير ٢٠١٩

وحول هذا الهدف قال أجويرو: "اعتقدت للوهلة الأولى أن الكرة اصدطدمت بصدري وخرجت منه إلى الشباك مباشرة، ولكنني رأيت لمسة اليد في الإعادة فقط"

وأضاف: "المهم كان أننا حققنا الفوز في النهاية، في المباراة الماضية سجلت هدفًا مبكرًا كما حدث اليوم، ولكن الفارق أننا لم نستطع الفوز أمام نيوكاسيل"

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يذكر أن مانشستر سيتي كان قد خسر في الجولة الماضية أمام نيوكاسيل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب سانت جيمس بارك.