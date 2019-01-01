أجويرو سعيد بالهاتريك ويواصل تحطيم الأرقام

الأرجنتيني عادل شيرار في عدد الهاتريك أيضاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي سعادته بتسجيل هاتريك في شباك تشيلسي، في المباراة التي انتهت بفوز سيتي 6-0.

وقال أجويرو عبر تويتر:"سعيد بالفوز والهاتريك ومعادلة الرقم التاريخي، إنه شرف لي أن أنتمي لهذا النادي، مع هذه الرفقة العظيمة والجماهير الرائعة".

Happy about the win, the hat-trick and for matching an all-times record. It's my honour and my pleasure to belong to this FC, with great companions, amazing fans, and being part of this wonderful team. C'mon, City!!! pic.twitter.com/BM17BmERe6 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 10, 2019

وكان أجويرو قد عادل الرقم القياسي لأكثر عدد من الهاتريك في البريميرليج، والمسجل باسم ألان شيرار بـ11 هاتريك.

أيضاً بات أجويرو أكثر المسجلين في شباك تشيلسي في البريميرليج بـ10 أهداف، متفوقاً على شيرار وتييري هنري (8 لكل منهما).

9 - Sergio Aguero has scored nine Premier League hat-tricks at the Etihad - the most by a player on a single ground, breaking the record held by Thierry Henry at Highbury (eight hat-tricks). Homely. pic.twitter.com/paQDUIF4PL — OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2019

يذكر أن من ضمن الـ11 هاتريك الذين سجلهم الأرجنتيني، يوجد 9 على ملعب الاتحاد، وهو أكثر رقم في ملعب واحد ليحطم رقم هنري السابق بـ9 على ملعب هايبري.