أجويرو: أريد كوبا أمريكا أكثر من ميسي

الأرجنتين مرشح فوق العادة للقب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح سيرخيو أجويرو، مهاجم الأرجنتين، أن يتطلع لتحقيق لقب مع بلاده، وبالتحديد كوبا أمريكا المقبلة، أكثر من مواطنه ليونيل ميسي.

وتعد الأرجنتين من المرشحين البارزين لتحقيق لقب البطولة الغائب منذ 1993، والبطولة الأخيرة على الصعيد العالمي.

وقال أجويرو مع "فوكس": "أنا أسعى لأكون بطلاً مع الأرجنتين أكثر من ميسي، أتمنى أن يحدث الأمر يوماً ما".

وأكمل: "هو حلم له ولنا جميعاً، أضع نفسي مكانه وأتمنى أن أفعل كل ما استطيع لرفع لقب كوبا أمريكا".

وواصل: "مر وقت طويل منذ تواجد ميسي هنا وهو يعاني لعدم الفوز وأنا كذلك، هذه المرة لا نريد الفشل".

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وحول غيابه عن المنتخب الفترة الماضية: "عندما غبت كنت أمر بفترة شك، ليو طمأنني في أبريل الماضي".

وأردف: "كنت سعيداً، لا أعرف إذا كانت بطولتي الأخيرة أم لا، أريد الفوز ببطولة مع الأرجنتين، هناك ضغط كبير علينا".

وختم: "أقل خطأ وسنودع مبكراً، لا نملك رفاهية مباراة سيئة، سأحاول تكرار ما أفعله مع السيتي هنا".

وتلعب الأرجنتين مع كولومبيا، قطر، وباراجواي ضمن المجموعة الثانية للبطولة المقامة في البرازيل.