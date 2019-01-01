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كأس الاتحاد الإنجليزي

أجويروعقب ريمونتادا سيتي: دائمًا نقاتل

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Matt McNulty
الأرجنتيني قلب الأوضاع
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أبدى المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، سعادته بقيادة مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحل الأرجنتيني بديلاً، ليقلب تأخر فريقه إلى فوز أمام سوانزي سيتي، بنتيجة 3-2.

وسجل أجويرو هدفًا وصنع هدفين في اللقاء الذي شهد تفوق سوانزي في الشوط الأول.

وقال الأرجنتيني عقب نهاية اللقاء لبي تي سبورت الإنجليزية: "أحياناً العودة في نتيجة المباريات تحدث، من المهم أن نتأهل إلى المربع الذهبي، ونحن سعداء".

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وتابع: "نحن دائمًا نؤمن بأنفسنا ودائمًا نقاتل".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي نجح في تخطى عقبة ربع النهائي بعد الخسارة في نفس المرحلة مرتين، أمام أرسنال وويجان في النسختين الأخيرتين.

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