أجويروعقب ريمونتادا سيتي: دائمًا نقاتل

الأرجنتيني قلب الأوضاع

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، سعادته بقيادة مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحل الأرجنتيني بديلاً، ليقلب تأخر فريقه إلى فوز أمام سوانزي سيتي، بنتيجة 3-2.

وسجل أجويرو هدفًا وصنع هدفين في اللقاء الذي شهد تفوق سوانزي في الشوط الأول.

وقال الأرجنتيني عقب نهاية اللقاء لبي تي سبورت الإنجليزية: "أحياناً العودة في نتيجة المباريات تحدث، من المهم أن نتأهل إلى المربع الذهبي، ونحن سعداء".

وتابع: "نحن دائمًا نؤمن بأنفسنا ودائمًا نقاتل".

💢 الشوط الأول انتهى بتأخر سيتي بـ هدفين نظيفين



في الشوط الثاني 😂 👇



👟 لاعبو جوارديولا قاموا بـ 341 تمريرة بنسبة دقة %87

📈 نسبة استحواذ على الكرة %73

🥅 15 تسديدة

🎯 3 أهداف pic.twitter.com/whzK6MGmUw — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي نجح في تخطى عقبة ربع النهائي بعد الخسارة في نفس المرحلة مرتين، أمام أرسنال وويجان في النسختين الأخيرتين.