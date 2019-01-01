أجمك الأوزباكستاني يضرب موعداً مع النصر السعودي بدوري أبطال آسيا

بفوز الفريق الأوزباكستاني يضرب موعداً مع النصر السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسم نادي أجمك الأوزباكستاني تأهله إلى الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال آسيا، وذلك عقب تخطي عقبة نادي استقلال دوشنبه من طاجيكستان.

وحقق نادي أجمك الفوز على حساب مضيفه استقلال دوشنبه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأول.

وبفوز الفريق الأوزباكستاني يضرب موعداً مع النصر السعودي في المرحلة الثانية من الدور التمهيدي قبل دوري المجموعات.

🇰🇼 نادي @kuwaitclub تنتظره مواجهة قوية خارج أرضه أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني 🇮🇷 في ملحق دوري أبطال آسيا 2019 🏆



⏱️ المباراة تنطلق في تمام 18:30 بتوقيت مكّة المكرمة

🏟️ على ملعب فولاد شهر بـ أصفهان



كل التوفيق لنادي الكويت الكويتي اليوم 🇰🇼🙏



( 📸 : @kuwaitclub ) pic.twitter.com/GlEYbHFVbn — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

ومن المنتظر أن تُقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الملك فهد الدولي، في مباراة من دور واحد لحسم المتأهل إلى دور المجموعات.

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يُذكر أن المتأهل من مواجهة ناديي النصر واجمك سيقع في المجموعة الأولى رفقة كلاً من الوصل الإماراتي والزوراء العراقي، والمتأهل من الكويت الكويتي وذوب آهن الإيراني.