أثرياء إنجلترا يزاحمون برشلونة على خليفة لويس سواريز

اهتمام إنجليزي مفاجئ بالمهاجم المرشح لخلافة السفاح في "كامب نو"

نقلت الصحف الكاتالونية عن مصادر بريطانية، أن عملاقي مدينة مانشستر يونايتد وسيتي، انضما لسباق الراغبين في الحصول على توقيع قناص إنتر لاوتارو مارتينيز.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، نقلاً عن "ذا صن"، فإن مدرب السكاي بلوز بيب جوارديولا، لديه رغبة في اقتناء هداف الأفاعي، ليخلف القيدوم سيرخيو أجويرو في المستقبل.

ونفس الأمر ينطبق على حاكم "مسرح الأحلام" أولي جونار سولشاير، هو الآخر يطمع في الانقضاض على الدولي الأرجنتيني، لحل معضلة غياب رأس الحربة رقم (9)، منذ إرسال الدبابة روميلو لوكاكو إلى "جوسيبي مياتزا".

وأشار الصحيفة الكاتالونية إلى أن اهتمام ثنائي البريميرليج الثري، من شأنه أن يؤثر على فرص برشلونة للفوز بتوقيع المهاجم المرشح لخلافة لويس سواريز في المرحلة القادمة.

وأكد التقرير أن صاحب الـ22 عامًا، كان وما زال من أهم أهداف برشلونة، خاصة بعد الطفرة الهائلة في مستواه، ليس فقط منذ بداية هذا الموسم، بل بعد ظهوره اللافت مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا الأخيرة.

وانتقل لاوتارو إلى وصيف جنة كرة القدم في صيف 2018 قادمًا من راسينج، مقابل رسوم لم تتجاوز الـ25مليون يورو، لكن الآن تجاوز قيمته السوقية حاجز الـ110 مليون بنفس العملة.

وسجل مارتينيز مع فريقه الإيطالي 24 هدفًا من مشاركته في 60 مباراة، منهم 10 أهداف في 19 مباراة على مستوى جنة كرة القدم هذا الموسم.

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بالتزامن مع هذه الأنباء، ذكر موقع "توتو ميركاتو"، أن إدارة إنتر تواصلت مع وكيل أعمال لاعب مانشستر يونايتد تاهيث تشونج، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على عقد انتقاله إلى النيراتزوري.

ولفت المصدر إلى أن صاحب الـ20 يود مغادرة "أولد ترافورد"، للحصول على دقائق أكثر في مكان آخر، مع التأكيد بأن إدارة إنتر اتفقت مع وكيله على راتب سنوي يُقدر بنحو مليون يورو، وسيرتفع كلما ظهرت بصمته.