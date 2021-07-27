"أتمنى أن تدفعوا له" .. سوزا يسخر من تعاقد الأهلي مع باولينيو

صورة مثيرة متداولة على تويتر

تداول المغردون عبر منصة تويتر صورة من حساب جوزيف دي سوزا الرسمي على إنستجرام تُظهر حوارًا بينه وبين أحد جماهير "الأهلي السعودي" حمل سخرية واضحة من جانبه تجاه ناديه السابق.

لاعب الوسط البرازيلي انضم للأهلي صيف 2018 ولعب معه موسمين قبل أن يفسخ عقده من جانب واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية، وانضم بعدها إلى بشكتاش التركي الذي مازال يلعب معه.

سوزا نشر منشورًا عبر إنستجرام تحدث خلاله عن مباراة الفريق الودية أمام باشاك شهير والتي ستُقام اليوم، ليرد عليه أحد عشاق الأهلي قائلًا "لدينا باولينيو".

صاحب الـ32 عامًا رد على المشجع الأهلاوي قائلًا مع وجه ضاحك "أوو أتمنى أن تدفعوا له"، ومن ثم حذف رد المشجع الأهلاوي بالكامل، كما أوضح المشجع في تعليق آخر.

دي سوزا شن هجومه ضد الأهلي.😳



🟢البرازيلي تجمعه علاقة سيئة مع الأهلي، إذ رحل عن صفوف الفريق، دون أن يحصل على مستحقاته على حد قوله



✍️كتب أحد جماهير الأهلي، تعليقًا عبر حساب دي سوزا الرسمي على إنستجرام: "لدينا باولينيو"



🗣️ليرد البرازيلي: "أتمنى أن تدفعوا له مستحقاته" pic.twitter.com/ZMd6ecM2Id — موقع جول السعودي (@GoalSA) July 27, 2021

يُشار إلى أن الأهلي دخل في أزمة مالية حادة مؤخرًا أدت لرحيل عدد من لاعبيه بفسخ العقد من جانب واحد وأبرزهم سوزا ودجانيني تافاريس، لكن النادي على أعتاب الخروج من تلك الأزمة بدليل تعاقده هذا الصيف مع الثلاثي الأجنبي دانكلير وفيليب براداريتش وباولينيو.