أتليتيكو مدريد يستعيد جودين وكوكي قبل مواجهة يوفنتوس

دييجو جودين وكوكي جاهزان لمواجهة أتليتيكو مدريد ويوفنتوس في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تلقى أتليتيكو مدريد أخبارًا سارة بعودة نجميه دييجو جودين وكوكي إلى التدريبات الجماعية للفريق قبل ساعات من مواجهته المنتظرة أمام يوفنتوس.

وسيحل أتليتيكو مدريد ضيفًا على أليانز ستاديوم غدًا الثلاثاء من أجل مواجهة يوفنتوس في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقبل يوم واحد من المباراة، تلقى الروخيبلانكوس أخبارًا سعيدة بعودة نجميه كوكي وجودين إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد تلقي التصريح الطبي.

وسيكون كلًا من جودين وكوكي جاهزان للمشاركة في مواجهة الإياب أمام يوفنتوس، بعدما كانت مشاركتهما محل شك في الأيام الماضية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مارس ٢٠١٩

وكان جودين قد أصيب في تدريبات الفريق منذ 3 أيام، ولكن التقرير الطبي أشار إلى كونها انزعاجات بسيطة لن تمنعه من المشاركة في المباريات المقبلة.

بينما عان كوكي من إصابة منعته من المشاركة مع الفريق في المواجهة الأخيرة أمام ليجانيس ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت الماضي.

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يذكر أن مواجهة الذهاب بين أتليتيكو مدريد ويوفنتوس كانت قد انتهت بفوز الروخيبلانكوس بهدفين مقابل لا شيء على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.