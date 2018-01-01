أتليتكو يبدأ اتصالاته مع لاعب إنتر

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن أتليتكو مدريد بدأ في التحرك جدياً من أجل التعاقد مع إيفان بيريسيتش، نجم إنتر، بالفترة المقبلة.

وخرج اللاعب في أكثر من مناسبة الشهر الماضي وتحدث عن رغبته في خوض تجربة جديدة في إنجلترا وإسبانيا قبل اعتزاله.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" إن أتليتكو اتصل بوكيل اللاعب فالي رمضاني للتعرف على طلباته وطلبات إنتر لإتمام الصفقة. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأشار التقرير أن إنتر متمسك بالحصول على مبلغ خمسين مليون يورو لبيع جناحه الكرواتي، وأنه لا يمانع الأمر في ظل تراجع مستواه.

ولم يسجل بيريسيتش إلا هدفين مع إنتر هذا الموسم، آخرهم أمام بولونيا في الأسبوع الثالث للدوري الإيطالي.

وكانت تقارير تحدثت عن اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد مع اللاعب الذي مثّل بوروسيا دورتموند وفولفسبورج في الماضي.

وخاض بيريسيتش حتى الآن عشرين مباراة مع إنتر بين الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.