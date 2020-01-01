فيديو .. أتلتيكو يقلب الطاولة على برشلونة ويواجه ريال مدريد في النهائي

ديربي مدريد في السوبر الإسباني مساء الأحد

ضرب أتلتيكو مدريد، موعداً مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، بعد تغلبه على برشلونة في نصف نهائي البطولة بثلاثة أهداف لهدفين..

وسيلعب ريال مدريد أمام أتلتيكو مساء الأحد القادم في المباراة النهائية للسوبر، في جدة.

شوط المباراة الأول كان هادئا مع سيطرة من برشلونة وسط تراجع من أتلتيكو دون هجمات خطيرة من الجانبين.

وفي الدقيقة 22 جاء التهديد الأول لصالح برشلونة عن طريق ميسي، بعد تسديدة قوية من مجهود فردي ولكن أوبلاك حافظ على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة 38 واصل أوبلاك تألقه، وأبعد تسديدة محققة من جريزمان بعد تمريرة سحرية من ميسي.

بداية الشوط الثاني، كانت عكس مجريات اللقاء وبعد أقل من دقيقة خطف البديل كوكي هدف الفوز بعد تمريرة من آنخيل كوريا وصلت إلى كوكي الذي انفرد بالمرمى ووضع الكرة في الشباك.

وسريعاً وفي الدقيقة 51، جاء الرد من ميسي، بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء بعد تهيئة للكرة من لويس سواريز.

وفي الدقيقة 60، أضاف ميسي الهدف الثاني لفريق، ولكن الحكم يلغيه بعد اللجوء لتقنية الفيديو لوجود لمسة يد على اللاعب الأرجنتيني.

ولكن سريعاً وفي الدقيقة 63، أضاف جريزمان الهدف الثاني لفريقه برأسية، بعد متابعة تصدي أوبلاك لتسديدة سواريز القوية.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة تقريباً، سجل جيرارد بيكيه هدف برشلونة الثالث بعد عرضية من فيدال، ولكن الحكم يلغي الهدف بعد وجود تسلل على اللاعب التشيلي.

وفي الدقيقة 77 ومن هجمة مرتدة سريعة، كاد كوكي أن يسجل هدف التعادل لفريقه ولكن نيتو تصدى لها وتذهب الكرة إلى جواو فيليكس الذي أهدر الكرة بغرابة شديدة.

وفي الدقيقة 81، انلقبت الطاولة على برشلونة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الروخي بلانكوس، تقدم لها موارتا ووضعها ببراعة في الشباك.

وقتل أتلتيكو مدريد المباراة في الدقيقة 85 بعد استغلال خطأ من دفاع برشلونة، انتهى بهجمة مرتدة لصالح الروخي بلانكوس وانفرد بها كوريا ووضعها في الشباك.