أتلتيكو مدريد ينضم لمفاوضات أوتامندي

هل يرحل أوتامندي عن مانشستر سيتي ويعود إلى الدوري الإسباني؟

يسعى دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، إلى التعاقد مع نيكولاس أوتامندي، مدافع مانشستر سيتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

جول علم أنّ أوتامندي يرغب في مغادرة "اتحاد" والعودة إلى فريقه السابق فالنسيا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ التشولو يرغب في ضم مدافعين لتعويض رحيل لوكاس هيرنانديز إلى بايرن ميونخ واقتراب دييجو جودين من التوقيع لإنتر الإيطالي.

وأشارت إلى أنّ أوتامندي مدافع مناسب بالنسبة لسيميوني وكان يراقبه منذ أن بدأ مسيرته مع بورتو البرتغالي كما حاول التعاقد معه حينما لعب لفالنسيا ولكن الأرجنتيني فضّل ارتداء قميص مانشستر سيتي.

بداية كل شيء 😍



pic.twitter.com/EOmZj5727y — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 3, 2019

الصحيفة سلطت الضوء على أنّ صاحب الـ 31 عامًا هو الأعلى راتبًا بين مدافعي البريميرليج ولن يستطيع أتلتيكو مدريد منحه الراتب ذاته مما قد يعقد إتمام الصفقة.

جدير بالذكر أنّ أوتامندي لعب دقيقة واحدة فقط في آخر 5 مباريات لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.