أتلتيكو مدريد ينتظر رحيل جريزمان لضم جواو فيليكس

جوهرة بنفيكا قد يكون خليفة جريزمان في أتلتيكو مدريد

وضع نادي أتلتيكو مدريد، مهاجم بنفيكا جوارو فيليكس، على قائمة المرشحين لخلافة أنطوان جريزمان خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

جريزمان أعلن قراره بالرحيل بنهاية الموسم عن أتلتيكو مدريد في ظل اهتمام من برشلونة بالتعاقد معه.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع فيليكس بعد التأكد من رحيل جريزمان إلا أنّ النادي البرتغالي متمسك بمبلغ 120 مليون يورو.

وأوضحت أنّ رئيس الروخي بلانكوس لديه علاقة جيدة مع وكيل أعمال اللاعب، خورخي مينديز، منذ صفقة فالكاو من بورتو وسوف يحاول إقناعه بضم اللاعب بأقل من هذا المبلغ.

وسوف يرحل جريزمان مقابل 120 مليون يورو والتي ستكون مصدر تمويل صفقة فيليكس.

🔴🔵 تفاصيل الصفقة التبادلية بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان لتعويض رحيل جريزمان 👇 pic.twitter.com/qgTGN0OqWv — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

صاحب الـ 19 عامًا يحصل على راتب 2.5 مليون يورو سنويًا في بنفيكا وهو ما يمكن أن يتضاعف في الروخي بلانكوس دون أي أزمة.

ويواجه بطل الدوري الإسباني في 2014 منافسة شرسة مع عدد من الفرق الأوروبية التي تطلع للتعاقد مع اللاعب.

جدير بالذكر أنّ فيليكس سجل 19 هدفًا وصنع 11 أخرى في 42 مباراة لعبها خلال الموسم الحالي.