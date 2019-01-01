أتلتيكو مدريد يقرر مد إعارة موراتا من تشيلسي

نادي أتلتيكو مدريد يقرر أن يبقي على خدمات الإسباني ألفارو موراتا لموسمًا إضافيًا في صفوفه ومد إعارته من تشيلسي الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أن يمد فترة الإعارة الخاصة بلاعبه ألفارو موراتا من صفوف فريق تشيلسي لموسمًا إضافية حتى نهاية الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث أن المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد سعيد للغاية بما قدمه اللاعب في الأشهر الماضية.

🗓️ في مثل هذا اليوم قبل عامين

أصبح رونالدو أول لاعب يسجل 50 هدفًا في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال بعدما دكّ شباك أتلتيكو مدريد بهاتريك للتاريخ 🚀💥 pic.twitter.com/fo67JFLF0K — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ مايو ٢٠١٩

وعلم جول.كوم أن أتلتيكو مدريد مستعد لدفع مبلغ الـ 16 مليون يورو التي تسمح له ببقاء على موراتا في صفوفه حتى نهاية الموسم المقبل.

ويتوجب على أتلتيكو مدريد أن يدفع المبلغ المقرر في العقد بين الفريقين قبل تاريخ الـ 15 من شهر يوليو المقبل من أجل تفعيل بند استمرار موراتا مع الفريق.

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ويعد موراتا أحد العناصر الأساسية لفريق أتلتيكو مدريد في الأشهر الأخيرة منذ انضمامه لصفوف الروخيبلانكوس قادمًا من البلوز في يناير الماضي.

جدير بالذكر أن موراتا كان قد شارك في 16 مباراة مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم في كل البطولات مسجلًا 6 أهداف كلهم في الدوري الإسباني.