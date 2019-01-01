أتلتيكو مدريد يقترب من تأمين تعاقده مع ثنائي بورتو

الروخيبلانكوس يفكرون مبكراً للموسم المقبل

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

بدأ نادي أتلتيكو مدريد في بناء الفريق للصيف المقبل، من أجل سوق انتقالات قوي يُدعم به صفوفه.

وفشل أتلتيكو مدريد في الوصول بعيدًا سواء في كأس ملك إسبانيا أو دوري أبطال أوروبا الذي يستضيف النهائي على أرضية ميدانه بنهاية الموسم.

ويبتعد عن برشلونة بفارق 10 نقاط في صراع صدارة الدوري الإسباني.

ويضع الروخيبلانكوس، أعينهم على ثنائي بورتو البرتغالي، المكسيكي هيكتور هيريرا، والبرازيلي أليكس تيليس.

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ويقترب متوسط الميدان المكسيكي التوقيع لأتلتيكو مقابل عقد يمتد لـ5 مواسم، حسب عدة وسائل إعلام برتغالية.

في حين الظهير الأيسر البرازيلي الذي يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 40 مليون يورو، حيث يأملون في التفاوض لتقليل قيمة شراء اللاعب.

ويعد الأرجنتيني نيكولاس تاجليفيكو، لاعب أياكس، من أبرز الأسماء المرشحة للعب تحت قيادة دييجو سيميوني.

ويضع أتلتيكو مدريد عينه على أكثر من لاعب في بورتو، في الصيف المقبل.