أتلتيكو مدريد يعرض فيتولو على أرسنال من أجل بيليرين

المدافع الإسباني يعاني من إصابة قوية في الركبة

يطمح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في التعاقد مع هيكتور بيليرين لاعب أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيليرين يقضي الفترة الحالية، للتعافي من إصابة في الركبة لحقت به ضد تشيلسي في يناير الماضي.

ومع ذلك أكدت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن أتلتيكو يريد التعاقد مع المدافع الإسباني، بناء على طلب المدرب دييجو سيميوني.

استاد القاهرة يتزين بالجمهور بعد غياب أربع سنوات

ويأتي ذلك نظراً للرحيل المتوقع لخوان فران عن صفوف الفريق، والفراغ الذي سيتركه بالجبهة اليمنى.

مهمة أتلتيكو تأتي غاية في الصعوبة لشراء بيليرين، نظراً للأهمية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب واعتماد أوناي إيمري عليه بصورة كبيرة.

برشلونة يحدد 100 مليون يورو للاستغناء عن مدافعه الهولندي

وهو ما دفع النادي الإسباني في عرض لاعبه فيتولو، من أجل إقناع المدفعجية بالتخلي عن بيليرين.

ووقع اختيار أتلتيكو على فيتولو، نظراً لعمله السابق مع أوناي إيمري خلال فترة تدريبه لإشبيليه.