أتلتيكو مدريد يستفيد من خطأه مع جريزمان بعقد جواو فيليكس

نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يستعد لوضع شرطًا جزائيًا كبيرًا في عقد لاعبه المنتظر جواو فيليكيس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يسعى لضمان بقاء لاعبه المنتظر جواو فيليكس لأطول وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن إدارة النادي العاصمي تحضر لأن يكون عقد اللاعب به شرط جزائي كبير للغاية.

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وذكرت الصحيفة أن النادي يسعى ليكون ذلك الشرط الجزائي قيمته تصل لـ 350 مليون يورو، ليجعله واحد من أكبر الشروط الجزائية في الفريق.

وكان النادي قد تعرض لأزمة متكررة على مدار عام ونصف متعلقة بأنطوان جريزمان الذي يبلغ شرطه الجزائي 100 مليون يورو وكاد يرحل في الصيف الماضي، وأعلن عن رحيله هذا الصيف بشكل رسمي.

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ومن المنتظر أن يعلن برشلونة عن صفقة التوقيع مع الفرنسي أنطوان جريزمان بداية من أول يوليو المقبل، عندما ينتهي تعاقده مع النادي المدريدي.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن أتلتيكو مدريد سيحصل على خدمات جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي مقابل 120 مليون يورو.