أتلتيكو مدريد يستعيد الشعار القديم في 2021

لماذا قرر أتلتيكو استعادة الشعار؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

قرر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني استعادة شعاره القديم في موسم 2021-2022 وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 75 عامًا على انفصال الفريق عن القوات الجوية.

أتلتيكو مدريد قرر تغيير الشعار في صيف 2017 تزامنًا مع الملعب الجديد.

وذكر النادي في بيان رسمي أنّ الروخي بلانكوس سوف يبدأ حملة الاحتفال بمرور 75 عامًا على انفصال النادي عن القوات الجوية الإسبانية وتسميته بأتلتيكو مدريد.

وأوضح أنّ الشركة المنتجة للملابس سوف تصمم زي يشبه الذي ارتداه أتلتيكو في 1947 خلال هذا الموسم مع إعادة الشعار القديم.

ولم يكشف النادي إن كان سيتم الاستمرار على الشعار القديم أم يعود مرة أخرى للشعار الجديد.

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد تعاقد مع عدد كبير من الصفقات خلال الموسم الحالي أبرزهم جواو فيليكس من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو، كما يحاول ضم خاميس رودريجيز من الغريم ريال مدريد.

ورحل أنطوان جريزمان إلى برشلونة بعد كسر قيمة الشرط الجزائي ودفع 120 مليون يورو.