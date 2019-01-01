أتلتيكو مدريد يزاحم يوفنتوس وبرشلونة في صفقة دي ليخت

الصراع يشتعل للحصول على خدمات المدافع الهولندي الصيف القادم

انضم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لسباق الطامحين في التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي، جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية، بعد تألقه بشكل لافت هذا الموسم.

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يوفنتوس وبرشلونة ومانشستر يونايتد وكذلك أرسنال، جميعهم طلبوا التعاقد مع نجم أياكس.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية فالآن أتلتيكو يريد الحصول على خدماته، بناء على رغبة المدرب دييجو سيميوني.

الخسارة أمام أياكس أمس لم تكن الأكبر في تاريخ ريال مدريد بدوري الأبطال ⭕️



نستعرض معكم أكبر هزائم المرينجي أوروبيًا ❌ pic.twitter.com/SeDqT9Y8X3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

ويرجع ذلك تعويضاً للرحيل المنتظر للمدافع الأوروجوياني دييجو جودين الصيف المقبل بالمجان إلى إنتر ميلان.

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ويأتي أيضاً لاقتراب مغادرة لوكاس هيرنانديز إلى بايرن ميونيخ، بعد ترحيب البافاري بدفع الشرط الجزائي في عقده بـ80 مليون يورو.

أتلتيكو يطمح في استغلال هذه الأموال، من أجل إنفاقها على صفقة دي ليخت، الذي ربما يصل سعره إلى 60 مليون يورو، وفقاً للطلبات المادية لأياكس.