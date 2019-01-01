أتلتيكو مدريد يراقب موقف ماتا مع مانشستر يونايتد

يريد التعاقد معه في صفقة انتقال حر

أبدى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اهتمامه بالتعاقد مع خوان ماتا صانع ألعاب مانشستر يونايتد الصيف القادم.

ماتا ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في شهر يونيو، وسط توجه بعدم توقيعه على عقد جديد مع النادي الإنجليزي.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن أتلتيكو ومدربه دييجو سيميوني، يريد ضم النجم المخضرم في صفقة انتقال حر.

ويأتي ظل في ظل رغبة اللاعب نفسه في البحث عن فرصة جديدة، والعودة إلى إسبانيا التي بدأ منها مسيرته.

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ومن المتوقع عدم وقوف أولي جونار سولشار مدرب يونايتد في طريق ماتا، لرغبته في تجديد فريقه ببعض العناصر الشابة.

يذكر أن صاحب الـ30 عاماً ظهر في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة 4 آخرين.