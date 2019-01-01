النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

أتلتيكو مدريد يحتج علناً على التحكيم في ديربي العاصمة

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
ريال مدريد حسم المباراة الحافلة باللقطات المثيرة للجدل
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

هاجم أتلتيكو مدريد رسمياً القرارات التحكيمية التي حدثت في خسارة الفريق بديربي العاصمة أمام جاره ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

واحتج لاعبو أتلتيكو على ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة فينيسيوس جونيور، كما طالبوا بأخرى لصالح ألفارو موراتا، وشهد اللقاء إلغاء هدفاً لنفس اللاعب وطرد توماس بارتي.

ونشر الحساب الرسمي لأتلتيكو ثلاث صوراً توضح لقطة ضربة الجزاء الخاصة بفينيسيون، وهدف موراتا الملغي، والاحتكاك الذي على إثره طالب فيه نفس اللاعب بمخالفة في منطقة العمليات.

وشهدت التعليقات بين جماهير الفريقين على الصور سجالاً كبيراً ما بين اتهامات للفريق الملكي بالتحكم في القرارات التحكيمية وأنصار الملكي الذين سخروا من تحجج جارهم لإخفاء أسباب سقوطه.

اختيارات المحررين

وكان لاعبو أتلتيكو أبدوا سخطهم بعد المباراة بخصوص القرارات التحكيمية، بينما رفض دييجو سيميوني، مدرب الفريق، تحميل الحكم مسؤولية الخسارة.

وفقد أتلتيكو وصافة الدوري الإسباني لمصلحة ريال مدريد بعد توقف رصيده عند 44 نقطة، مقابل 45 للملكي.

إغلاق