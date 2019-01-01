أتلتيكو يتقدم بعرض أول لضم إنسيني

اللاعب تحدث عن إمكانية الرحيل في الأيام الماضية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن أتلتيكو مدريد هو أول الأندية التي تحركت لضم لورينزو إنسيني، نجم نابولي، بعد حديثه عن الرحيل عن صفوف فريقه.

وفتح إنسيني في تصريحات الأيام الماضية الباب لمغادرته نابولي في حال وصول عرض مرتفع له الفترة المقبلة.

وقالت "إل ماتينو" إن أتلتيكو مدريد معجب بالجناح الإيطالي ومستعد لعرض مبلغ 50 مليون يورو للتعاقد معه الصيف المقبل.

حفرت قبرك بيدك .. هذا كان لسان حال جماهير إنتر لـ قائدهم إيكاردي ©️



التاريخ واضح في هذه الحالات .. الجماهير تفوز دائمًا ✋ pic.twitter.com/wbZfW5JOpD — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 7, 2019

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وذكرت الصحيفة أن العرض يعد منخفض للغاية مقارنة بما يطلبه نابولي الذي يريد على الأقل 100 مليون يورو من أجل بيع نجمه.

وتحدث التقرير أن مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي يعارض فكرة بيع إنسيني بالأساس ويراه غير معروضاً للبيع لأهميته في الفريق.

ويتعافى إنسيني حالياً من إصابة أبعدته عن تشكيلة الفريق في الأسابيع الماضية ولا يتوقع مشاركته في لقاء مساء الأحد مع جنوى.