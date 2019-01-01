أتلتيكو مدريد مستعد لتلبية مطالب كافاني المالية
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يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع إيدنسون كافاني من صفوف باريس سان جيرمان لخلافة أنطوان جريزمان المغادر بنهاية الموسم.
جريزمان أعلن في بيان رسمي رحيله بنهاية الموسم الحالي وسوف تكون مباراته الأخيرة يوم السبت المقبل ضد ليفانتي.
وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أنّ الروخي بلانكوس مستعد لدفع الراتب الذي يحصل عليه كافاني في باريس سان جيرمان والمقدر بمبلغ 18 مليون يورو سنويًا.
وأشارت إلى أنّ باريس سان جيرمان قد يوافق على رحيل اللاعب في ظل رغبته ضم فيليبي كوتينيو من برشلونة أو نيكولاس بيبي من ليون بجانب اهتمامه بديفيد نيريس لاعب أياكس.
👨👦💫 pic.twitter.com/ZuMDtVt64L— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019
وأوضحت أنّ النادي الباريسي سوف يضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين لأجل التعاقد مع صفقات في الصيف المقبل، ويبدو أنّ كافاني الأقرب للمغادرة.
جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان بين الفرق المهتمة بالتعاقد مع جريزمان بجانب برشلونة وريال مدريد.