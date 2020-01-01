أتلتيكو مدريد يواصل التراجع ويتعادل مع ليجانس

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انتهت مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه ليجانس بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، وذلك لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد شهد عودة الكرواتي شيمي فرساليكو أساسياً بعد قرابة العام، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تسببت في قطع إعارته لإنتر الموسم الماضي وعودته للفريق الإسباني.

أوبلاك تألق في الربع ساعة الأولى، وأبعد فرصتين خطيرتين للضيوف عبر الدنماركي بيثويت، ليحرم لينجانس من التقدم باكراً.

عانى أتلتيكو من العقم الهجومي، وبدا لاعبوه في حالة من التراجع في أعقاب الهزيمة من ليونيسا منتصف الأسبوع الماضي، والوداع المبكر لكأس الملك.

سيميوني حاول تعديل الأوتار في الشوط الثاني ودفع بالثنائي هيكتور هيريرا وفيكتور فيتولو، ولكن استمر ليجانس في تشكيل الخطورة عبر التسديد البعيد والمرتدات.

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الحكم ماتيو لاهوز أثار الاحتجاجات في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بعد أن رفض مطالبات أصحاب الأرض بركلتي جزاء في الدقيقة 76، وسط احتجاجات سيميوني ولاعبيه.

الدقائق الأخيرة شهدت إثارة كبيرة بعد طرد حارس ليجانس بيشو كوييار لتلقيه الإنذار الثاني بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ويشارك الظهير الأيسر جوناثان سيلفا في الحراسة لانتهاء التغييرات، وتمتد المباراة للدقيقة 99.

النتيجة أوصلت أتلتيكو إلى نقطته السادسة والثلاثين بالمركز الرابع، بينما بلغ رصيد ليجانس 15 نقطة بالمرتبة قبل الأخيرة، وذلك بعد مرور 21 مباراة.