أخبار سعيدة لسيميوني بشأن لوكاس هيرنانديز

بايرن ميونيخ لن يُفعل بند الشرط الجزائي حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أخبارًا سعيدة بشأن مدافعه الفرنسي لوكاس هيرنانديز، والذي تحدثت التقارير الصحفية مؤخرًا عن قرب انتقاله لبايرن ميونيخ.

وأشارت الصحف المتابعة لرغبة العملاق البافاري دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد بطل العالم مع أتلتيكو مدريد، والبالغة 80 مليون يورو، للحصول عليه خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، وهو ما أربك حسابات المدرب الأرجنتيني خاصة أن لوكاس أحد عناصر الفريق الرئيسية هذا الموسم.

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لكن صحيفة آس الإسبانية أوضحت أن محادثات جدية بين جيل مارين المدير التنفيذي للنادي وأندريا بيرتا المدير الرياضي من جانب وكارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي للبايرن ورئيس النادي "أولي هونيس" من جانب آخر أفضت إلى عدم اتخاذ الفريق الألماني لأي خطوة نحو التعاقد مع هيرنانديز خلال يناير القادم وتأجيل الأمر برمته إلى سوق الانتقالات الصيفي.

ويأمل أتلتيكو مدريد في تجديد عقد اللاعب صاحب الـ22 عامًا وإقناعه بالبقاء في العاصمة الإسبانية، وإلا الرحيل بقيمة الشرط الجزائي سيكون مصيره لكن خلال الميركاتو الصيفي، وأكدت الصحيفة أن الناديين سيعودان للحديث عن اللاعب في نهاية يناير خاصة للعلاقة الجيدة التي تجمعهما.