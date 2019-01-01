أتلتيكو مدريد لم يتخل عن عادته في دوري الأبطال!

فريق العاصمة الإسبانية يلحق بجاره بالخروج من دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

ودع أتلتيكو مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا بطريقة درامية، وذلك بعد الخسارة من يوفنتوس بثلاثية مقابل لا شيء في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في لقاء الذهاب بثنائية دون رد.

ولحق أتلتيكو مدريد بجاره ريال مدريد في الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ولم ينجح الروخيبلانكوس أبدًا في لعب أي دور متقدم عن جاره ريال مدريد في تسع مرات لعب فيها فريقي العاصمة سويًا في دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريقان قد تقابلا في نهائي البطولة مرتين في 2014، 2016 وكان اللقب من نصيب النادي الملكي في المناسبتين.

على الجانب الآخر نجح يوفنتوس للمرة الأولى في قلب تأخره بهدفين للفوز في لقاء إياب في الأدوار الاقصائية في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن يوفنتوس لم يتوج بدوري أبطال أوروبا منذ عام 1996.