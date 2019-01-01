أتلتيكو مدريد قلق بشأن مستقبل موراتا بسبب تشيلسي

نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يدرك قدرة تشيلسي على إنهاء إعارة موراتا ويسعى لجعلها انتقال نهائي لكن ماديًا لا يستطيع.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد يخشى أن ينهي تشيلسي الإنجليزي فترة الإعارة الخاصة بلاعبه ألفارو موراتا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن موراتا يريد أن يستمر في صفوف أتلتيكو مدريد وألا يغادر العاصمة الإسبانية.

ويستطيع فريق تشيلسي إنهاء فترة الإعارة الخاصة بلاعبه الإسباني فورًا دون الرجوع لأتلتيكو مدريد، خاصة بعد تعرض البلوز لعقوبات تمنعه من تسجيل اللاعبين الجدد.

وتستمر إعارة اللاعب مع أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم المقبل، ويمكن للنادي الإسباني أن يجعل تلك الإعارة انتقال دائم مقابل ٥٥ مليون يورو فقط.

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ويعاني أتلتيكو مدريد من ضغط مالي كبير في الفترة الحالي في ظل رغبة الإدارة بإعادة بناء الفريق عقب خسارة عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم.

ويقترب النادي العاصمي في الوقت الحالي من الحصول على خدمات اللاعب جواو فيليكس من صفوف بنفيكا البرتغالي مقابل حوالي ١٢٦ مليون يورو.

جدير بالذكر أن موراتا كان قد شارك مع أتلتيكو مدريد في ١٥ مباراة بالدوري الإسباني وسجل ست أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.