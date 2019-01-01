أتلتيكو مدريد وفياريال يوافقان على اللعب في الولايات المتحدة

سابقة تاريخية فيما يخص الليجا

هيثم محمد تويتر

وافق أتلتيكو مدريد وفياريال على لعب اللقاء بينهما ضمن الدوري الإسباني ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن خطة الاتحاد الإسباني الترويجية.

وقوبلت الفكرة الموسم الماضي بالرفض بعدما حاول الاتحاد الإسباني نقل مباراة برشلونة مع جيرونا، ولكن الناديان لم يقبلا بالاقتراح.

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وذكر رئيس فياريال فيرناندو رويج مع "أوندا سيرو" أن ناديه موافق على الفكرة ويعمل مع الاتحاد الإسباني على إتمامها من أجل تسويق الدوري في أمريكا.

وأضاف رويج أن أتليتكو مدريد هو الآخر لا يمانع نقل المباراة، وإن كان لم يتم التوصل بعد لاتفاق نهائي بين كل الأطراف المعنية.

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وتقترح رابطة الدوري أن تقام المباراة بين أتلتيكو وفياريال بالثامن من ديسمبر المقبل بميامي بدلاً من ملعب المادريجان بفالنسيا.