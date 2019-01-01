سيميوني بعد التعادل مع ألافيس: هناك طفرة في أندية الليجا

نتيجة محبطة لأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أشاد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، بفريق ديبورتيفو ألافيس، بعد التعاقد بينهما 1/1، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

أتلتيكو تقدم بهدف عن طريق مهاجمه ألفارو موراتا، قبل تعادل أصحاب الأرض عن طريق لوكاس بيريز قبل النهاية بسبع دقائق.

سيميوني قال في تصريحات صحفية:"هل فقددنا نقطتين؟ لا، لقد لعبنا أمام خصماً صعباً تفوق علينا في الشوط الأول، وهدف بيريز كان رائعاً".

وأضاف:"تحسنت صورتنا في الشوط الثاني وتعلمنا مما حدث، لكني أتحمل مسؤولية هذه البداية السيئة".

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وتابع:"هناك طفرة تكتيكية في جميع الأندية الإسبانية، ألافيس استقبل هدفاً وحيداً على أرضه هذا الموسم وتلقى خسارة وحيدة من إشبيليه".

يذكر أن الفوز حرم أتلتيكو من احتلال صدارة الليجا بشكل مؤقت، ليحتل المركز الثالث بـ20 نقطة خلف برشلونة وغرناطة، بفارق الأهداف قبل خوض الثنائي نفس الجولة