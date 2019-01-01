جماهير أتلتيكو مدريد تطالب الإدارة بالتجديد لجودين

جماهير أتلتيكو مدريد تتظاهر خلال مواجهة ليفانتي مطالبة بالتجديد لقائدهم الأوروجوياني دييجو جودين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قامت جماهير أتلتيكو مدريد الإسباني بالمطالبة بتمديد تعاقد قائدهم الأوروجوياني دييجو جودين، قلب دفاع الروخيبلانكوس خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا قبل وأثناء مباراة فريقهم أمام فريق ليفانتي ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني والتي أقيمت اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد.

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ويحظى جودين بحب كبير بين جماهير فريق أتلتيكو مدريد حيث كان سببًا في تتويجهم بالليجا الأولى لهم بعد غياب 18 عامًا من قلب ملعب كامب نو، بعد تسجيل هدف التعادل لفريق برأسيته الشهيرة.

وينتهي تعاقد جودين مع أتلتيكو مدريد في الموسم الجاري، تحديدًا في نهايته مع حلول الصيف المقبل، مما يعني أنه سيرحل بنهاية الموسم لو لم يتم تجديد التعاقد.

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ويعد اللاعب حرًا في الوقت الحالي في التفاوض مع أي فريق آخر وحتى التوقيع له، الا أنه لن ينضم له الا في الأول من يوليو المقبل.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن جودين توصل لاتفاق بالفعل مع إنتر ميلان للانضمام لصفوفهم خلال الموسم المقبل.