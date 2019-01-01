أتلتيكو مدريد يتفوق في سباق ضم تريبيير

الظهير الإنجليزي محط اهتمام عديد الأندية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكدت تقارير إعلامية أن أتلتيكو مدريد حسم صفقة انضمام كيران تريبيير، الظهير الأيمن لتوتنهام، بعد صراع مع عدة أندية.

وارتبط اسم تريبيير بالانتقال لعدة أندية كبرى في أوروبا مثل يوفنتوس، روما، نابولي، وبايرن ميونخ بعد تأكد رحيله عن سبيرز.

وذكرت "سكاي" أن أتلتيكو حسم ضم تريبيير مقابل 24 مليون يورو، لينجح في ضم ظهير لتعزيز الجبهة اليمنى.

وحاول أتلتيكو ضم نيلسون سيميدو من صفوف برشلونة دون نجاح في ظل بحثه عن بديل للمغادر خوان فران بعد انتهاء عقده.

وشارك تريبيير الموسم الماضي في 38 مباراة مع توتنهام في كل المسابقات، وساهم مع الفريق ببلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.