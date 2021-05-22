أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة
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بلد الوليد × أتلتيكو مدريد
مباشر، لحظة بلحظة
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انطلاق المباراة
تشكيل أتلتيكو مدريد
يبدأ المدرب دييجو سيميوني بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-4-2
أوبلاك
هيرموسو - خيمينيز- فيليبي- تريبيير
كاراسكو - كوكي - ساؤول - يورينتي
سواريز - كوريا
تشكيل بلد الوليد
يبدأ المدرب سيرجيو بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-4-2
ماسيب
أولازا - ياميق - أوليفاس - جانكو
بلانو - إميتيريو - ميسا - فيلا
ويسمان - أندريه
يحتاج الروخي بلانكوس للفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التتويج باللقب، ولكن تظل لديه فرصة في حال التعثر وذلك بشرط ألا ينتصر ريال مدريد على فياريال في المواجهة التي ستُلعب في نفس التوقيت، حيث يبتعد الهنود الحُمر عن الملكي بفارق نقطتين فقط!.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة الهامة للغاية بين فريقي بلد الوليد وأتلتيكو مدريد، في ختام مباريات الموسم الحالي للدوري الإسباني، والتي ستُقام على ملعب خوسيه زوريلا.