أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لقمة مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وبلد الوليد، في مباراة النزاع الأخير بين قطبي مدريد على اللقب

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بلد الوليد × أتلتيكو مدريد

مباشر، لحظة بلحظة





2 للتذكير.. بلد الوليد بحاجة إلى الفوز وخسارة ويسكا من أجل البقاء في الدرجة الأولى وتجنب الهبوط

1 انفراد للويس سواريز ولكن حكم المباراة يحتسب الهجمة تسلل! بداية ساخنة للروخي بلانكوس

انطلاق المباراة

تشكيل أتلتيكو مدريد

يبدأ المدرب دييجو سيميوني بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

أوبلاك

هيرموسو - خيمينيز- فيليبي- تريبيير

كاراسكو - كوكي - ساؤول - يورينتي

سواريز - كوريا



EL ONCE DEL ATLETI ❤️🤍 pic.twitter.com/KgpzGvRB0E — Atlético de Madrid (@Atleti) May 22, 2021

تشكيل بلد الوليد

يبدأ المدرب سيرجيو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



ماسيب

أولازا - ياميق - أوليفاس - جانكو

بلانو - إميتيريو - ميسا - فيلا

ويسمان - أندريه



يحتاج الروخي بلانكوس للفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التتويج باللقب، ولكن تظل لديه فرصة في حال التعثر وذلك بشرط ألا ينتصر ريال مدريد على فياريال في المواجهة التي ستُلعب في نفس التوقيت، حيث يبتعد الهنود الحُمر عن الملكي بفارق نقطتين فقط!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة الهامة للغاية بين فريقي بلد الوليد وأتلتيكو مدريد، في ختام مباريات الموسم الحالي للدوري الإسباني، والتي ستُقام على ملعب خوسيه زوريلا.